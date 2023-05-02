Алексеев Михаил Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 04 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129400. АЛЕКСѢЕВЪ, МИХАИЛЪ СТЕпановъ. К. Тюкалинск. у., Пановск. в., д. Боярлей, 24 л.; — Иркутск. О. С., 149 и 2 ч. 1455 У., арест. отд. 4 г. Исп. 4 Авг. 909.
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