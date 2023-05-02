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Бредихин Яков Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бредихин
Имя
Яков
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 44
Источник
Скан
Оригинальная запись
130312. БРЕДИХИНЪ, ЯКОВЪ НИКОЛАевъ. К. Борисоглѣб. у., в. и с. Сукмановки, 25 л.; — Усть-Медвѣдицк. О. С. 11 Сент. 909, 134, 135 и 1 ч. 1651 У., арест. отд. 1 г. Исп. 8 Окт. 909.

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