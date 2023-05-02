Бредихин Яков Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бредихин
- Имя
- Яков
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130312. БРЕДИХИНЪ, ЯКОВЪ НИКОЛАевъ. К. Борисоглѣб. у., в. и с. Сукмановки, 25 л.; — Усть-Медвѣдицк. О. С. 11 Сент. 909, 134, 135 и 1 ч. 1651 У., арест. отд. 1 г. Исп. 8 Окт. 909.
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