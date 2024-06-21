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Борщев Петр Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Борщев
Имя
Петр
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
130278. БОРЩЕВЪ, ПЕТРЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Мещовск. у., Барятинск. в., д. Каменки, 22 л.; — Москов. Ст. С. М. С. 19 Сент. 909, 169 и 7 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 6 Окт. 909.

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