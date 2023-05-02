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Князев Афанасий Акимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Князев
Имя
Афанасий
Отчество
Акимович
Дата исполнения приговора
18 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 101
Источник
Скан
Оригинальная запись
15809. КНЯЗЕВ, АФАНАСИЙ АКИМОВИЧ, 30 л. Гр. Слободск. у., Фаленск. в., д. Табана; — Р. Т. г. Вятки. Членовредит., лиш. св. 1 г., с зач. 1 м. и 3 д. пр. з. Исп. 18 авг. 920.

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