Чистова Глафира Федоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чистова
- Имя
- Глафира
- Отчество
- Федоровна
- Дата исполнения приговора
- 11 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 354
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11768. ЧИСТОВА, ГЛАФИРА ФЕДОРОВНА, 24 л. Гр. Угличск. у., Ильинск. в., д. Черезники; — Н. С. 4 отд. Петергофско-Нарвск. р. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 3 г., с зач. 2 м. и 11 д. пр. з. Исп. 11 февр. 920.
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