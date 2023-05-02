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Чернобай Михаил Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернобай
Имя
Михаил
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
__ октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 449
Источник
Скан
Оригинальная запись
141174. ЧЕРНОБАЙ, МИХАИЛЪ ДМИТРІЕВЪ. К. Переяслав. у., Помокельск. в., с. Соснова, 18 л., рд. т. же у., въ в. и с. Хоцкахъ; — Лубен. О. С. 12 Сент. 909, 169, 2, 4 и 5 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. въ Окт. 909.

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