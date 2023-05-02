Базанов Андреи Константинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Базанов
- Имя
- Андреи
- Отчество
- Константинов
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129759. БАЗАНОВЪ, АНДРЕИ Константиновъ. К. Оханск. у., Кизвинск. в., д. Тришиной, 28 л.; — З. Н. 9 уч. Оханск. у. 16 Сент. 909, 169 и 4 п. 170 М., тюр. 9 м. Исп. 2 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.