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Базанов Андреи Константинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Базанов
Имя
Андреи
Отчество
Константинов
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
129759. БАЗАНОВЪ, АНДРЕИ Константиновъ. К. Оханск. у., Кизвинск. в., д. Тришиной, 28 л.; — З. Н. 9 уч. Оханск. у. 16 Сент. 909, 169 и 4 п. 170 М., тюр. 9 м. Исп. 2 Окт. 909.

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