Ковальский Иван Викентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковальский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Викентьев
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 191
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 147266. КОВАЛЬСКІЙ, ИВАНЪ ВИкентьевъ. Лиш. ос. пр. изъ м. Новорадом. у., гм. Брудзице, д. Льгота, 43 л.; — Варшав. С. П. 24 Авг. 909, 134, 135, 148 к 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 3 Окт. 909. | 906 05924 1655 У. | 93 100589 1655 У. | 900 94749 1655 У. | 93 57156 169 М. | 97 88231 1655 У. | 92 64338 169 М. | 96 10538 172 М. | 91 121856 169 М.
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