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Мурзин Анатолий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мурзин
Имя
Анатолий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
03 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 179
Источник
Скан
Оригинальная запись
26996. МУРЗИН, АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 19 л. Гр. Усольск. у., Ленвинск. в., с. Веретин; — Н. С. 4 уч. Усольск. у. Кража, лиш. св. 5 л., с зач. 5 д. пр. з. и пор. пр. 3 г. Исп. 3 авг. 920.

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