Базельчук Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБазельчук Павел

Базельчук Павел

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Базельчук
Имя
Павел
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
129763. БАЗЕЛЬЧУКЪ, ПАВЕЛЪ (внѣбр.). Мщ. г. Варшавы, 17 л.; — М. С. 24 уч. с. Варшавы 9 Сент. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 25 Сент. 909. | 908 67425 169 М., гдѣ слѣдуетъ читать: М. С. 5 уч. г. Варшавы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close