Базельчук Павел
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Базельчук
- Имя
- Павел
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129763. БАЗЕЛЬЧУКЪ, ПАВЕЛЪ (внѣбр.). Мщ. г. Варшавы, 17 л.; — М. С. 24 уч. с. Варшавы 9 Сент. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 25 Сент. 909. | 908 67425 169 М., гдѣ слѣдуетъ читать: М. С. 5 уч. г. Варшавы
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