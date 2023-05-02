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Арифов Мустафа Усеин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Арифов
Имя
Мустафа
Отчество
Усеин
Дата исполнения приговора
09 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
988. Арифов Мустафа Усеин, 23 л., Крымск. АССР., Ялтинск. р., д. Коорбек. В. Т. 3 стр. див. Ст. 1 ч. 7 П. В. П., лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 9 февр. 926.

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