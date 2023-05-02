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Будяк Даниил Кириллов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Будяк
Имя
Даниил
Отчество
Кириллов
Дата исполнения приговора
21 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
130388. БУДЯКЪ,ДАНІИЛЪ КИРИЛЛОВЪ. К. Могилевск. у., Ярышевск. в., д. Серебріи, 65 л.; — Могилевск. С. М. С. Педольск. г. 3 Февр. 909, 172 М., (участ.), тюр. 3 м. Исп. 21 Сент. 909.

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