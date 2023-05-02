Будяк Даниил Кириллов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Будяк
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Кириллов
- Дата исполнения приговора
- 21 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130388. БУДЯКЪ,ДАНІИЛЪ КИРИЛЛОВЪ. К. Могилевск. у., Ярышевск. в., д. Серебріи, 65 л.; — Могилевск. С. М. С. Педольск. г. 3 Февр. 909, 172 М., (участ.), тюр. 3 м. Исп. 21 Сент. 909.
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