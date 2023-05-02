Усхопов Игнатий Устинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Усхопов
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Устинов
- Дата исполнения приговора
- 07 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 257
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36269. УСХОПОВЪ, ИГНАТІЙ УСТИНОВЪ. Мщ. г. Рѣчицы, 33 л.; — 3. М. 2 уч. Рѣчицк. у. (въ 3 р.), 172 М. (участ. въ кражѣ лошад.), тюр. 8 м. Исп. 7 Марта 905. | 904 9623 1655 У. | 99 77920 170 М. | 902 102269 1655 У. | 96 72192 169 М.
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