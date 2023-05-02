Бурдули Адуа Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурдули
- Имя
- Адуа
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 14 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130437. БУРДУЛИ, АДУА ИВАНОВЪ. К. Тіонетск. у., с. Кмости, 27 л.; — Помощн. М. С. Телавск. Мир. отд., 169 М., по сов. съ приг. М. С. Тіонет. отд. отъ 18 Іюля 909 г. (тюр. 3 м.), тюр. 3 м. Исп. 14 Авг. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.