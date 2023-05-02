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Бурдули Адуа Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бурдули
Имя
Адуа
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
14 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 48
Источник
Скан
Оригинальная запись
130437. БУРДУЛИ, АДУА ИВАНОВЪ. К. Тіонетск. у., с. Кмости, 27 л.; — Помощн. М. С. Телавск. Мир. отд., 169 М., по сов. съ приг. М. С. Тіонет. отд. отъ 18 Іюля 909 г. (тюр. 3 м.), тюр. 3 м. Исп. 14 Авг. 909.

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