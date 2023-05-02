Гершкович Осип Борухов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гершкович
- Имя
- Осип
- Отчество
- Борухов
- Дата исполнения приговора
- 20 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 63
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46040. ГЕРШКОВИЧЪ, ОСИПЪ БОРУХОВЪ. К. Лодзин. у., гм. и с. Радогощъ, 19 л.; — М. С. 9 уч. г. Лодзи, 169 и 170¹ М., тюр. 7 м. Исп. 20 Іюня 905.
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