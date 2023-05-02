Лебейко Антон Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лебейко
- Имя
- Антон
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 126
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16637. ЛЕБЕЙКО, АНТОН ПАВЛОВИЧ, 22 л. Гр. г. Вержболово; — П. С. при карбате г. Ярославля. Кража, лиш. св. 5 л., с лиш. яр. 18 л. и с зач. 2 м. и 3 дн. пр. з. Исп. 17 мая 920.
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