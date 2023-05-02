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Лебейко Антон Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лебейко
Имя
Антон
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
17 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 126
Источник
Скан
Оригинальная запись
16637. ЛЕБЕЙКО, АНТОН ПАВЛОВИЧ, 22 л. Гр. г. Вержболово; — П. С. при карбате г. Ярославля. Кража, лиш. св. 5 л., с лиш. яр. 18 л. и с зач. 2 м. и 3 дн. пр. з. Исп. 17 мая 920.

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