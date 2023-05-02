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Сахарова Елизавета Семеновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сахарова
Имя
Елизавета
Отчество
Семеновна
Дата исполнения приговора
03 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 226
Источник
Скан
Оригинальная запись
28541. САХАРОВА, ЕЛИЗАВЕТА СЕМЕНОВНА, 22 л. Гр. Вологодск. у., Высоковск. в., д. Починка; — Н. С. 3 уч. Вологодск. у. Нанес. ранен., лиш. св. 6 м. Исп. 3 июня 920.

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