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Лялин Иван Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лялин
Имя
Иван
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
10 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
8777. Лялин Иван Никифорович, 23 л., Воронежск. у., Московск. в., с. Можайского. Воронежск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. "б", 197, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. В. З. С. 10 нояб. 926. П. В. З. С. 28 мая 926.

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