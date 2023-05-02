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Матвейчев Иван Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Матвейчев
Имя
Иван
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
15 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 163
Источник
Скан
Оригинальная запись
26450. МАТВЕЙЧЕВ, ИВАН МАТВЕЕВИЧ, 38 л. Гр. Кашинск. у., Койск. в., д. Лбова; — Н. С. 1 Городск. р. 6 отд. г. Петрограда. Спекуляц., лиш. св. 1 г. Исп. 15 июля 920.

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