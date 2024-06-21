Цишевич Герасим Лукин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цишевич
- Имя
- Герасим
- Отчество
- Лукин
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 442
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140997. ЦИШЕВИЧЪ, ГЕРАСИМЪ ЛУКИНЪ (онъ же Чишевичъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Новогрудск. у., Мирск. в., д. Симакова, 39 л.; — Минск. О. С. 18 Сент. 909, 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 31 Окт. 909. | 905 36586 925 и 1645 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 63811. | 900 23382 169 М.
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