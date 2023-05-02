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Завьялов Артемий Терентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Завьялов
Имя
Артемий
Отчество
Терентьев
Дата исполнения приговора
24 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 91
Источник
Скан
Оригинальная запись
46795. ЗАВЬЯЛОВЪ, АРТЕМІЙ ТЕРЕНТЬевъ. К. Курган. у., Марайск. в., д. Рямовой, 23 л., рд. т. же у., въ в. и с. Марайскомъ; — М. С. 2 уч. Курган. у., 169, 2 п. 170 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 24 Мая 905.

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