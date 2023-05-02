Вульфарт Симон Лейбов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вульфарт
- Имя
- Симон
- Отчество
- Лейбов
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 58
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45905. ВУЛЬФАРТЪ, СИМОНЪ ЛЕЙБОВЪ. Мщ. г. Туккума, 15 л.; — М. С. 3 уч. Туккумъ-Тальсен. окр., 11 и 169 М., тюр. 2 м. Исп. 9 Іюня 905.
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