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Овечкин Петр Прокофьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Овечкин
Имя
Петр
Отчество
Прокофьевич
Дата исполнения приговора
08 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
27286. ОВЕЧКИН, ПЕТР ПРОКОФЬЕВИЧ, 25 л. Гр. Черемковск. у., Голуметск. в.; — Р. В. Т. Забайкальск. ж. д. Кража, лиш. св. 20 л., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 8 дек. 920.

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