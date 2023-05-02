Албул Поликарп Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Албул
- Имя
- Поликарп
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129369. АЛбУЛЪ, ПОЛИКАРПЪ ПЕТровъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Одессы, 33 л., рд. въ г. Таращѣ; — Одесск. О. С. 26 Авг. 909, 149, 152, 1 ч. 313 и 977 У., 440, 1 п. 443, § ІІ 445, 4 и 6 п. 467 У. о сс., одиночн. заключ. 25 дн. съ продолж. срока каторж. раб. 6 л. Исп. 28 Сент. 909. | 904 29663 1459 и 1634 У.
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