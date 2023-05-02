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Гладанюк Онуфрий Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гладанюк
Имя
Онуфрий
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
26 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 64
Источник
Скан
Оригинальная запись
46064. ГЛАДАНЮКЪ, ОНУФРІЙ СТЕПАновъ. К. Кременецк. у., Вишневецк. в., д. Кунинца, 50 л.; — Краменецк. С. М. С., 2 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 26 Мая 905.

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