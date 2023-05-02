Баринова Анастасия Акимовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баринова
- Имя
- Анастасия
- Отчество
- Акимовна
- Дата исполнения приговора
- 16 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13090. БАРИНОВА, АНАСТАСИЯ АКИМОВНА, 28 л. Гр. Дмитровск. у., Богословск. в.; — Н. С. Хамовническ. р. 4 отд. г. Москвы. Выгон. самог., лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокращ. на ⅔. Исп. 16 нояб. 920.
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