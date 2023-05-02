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Александров Михаил Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Александров
Имя
Михаил
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
28 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
407. Александров Михаил Александрович, 29 л., Боровичск. у., Никандровск. в., д. Долгово. Ленинградск. Г. С. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 28 апреля 926.

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