Пенкин Сергей Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пенкин
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 13 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18015. ПЕНКИН, СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, 39 л. Гр. Клинск. у., Солнечногорск. в, д. Меленки; — Н. С. Черкизовск. у. Бауманск. р. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 13 сент. 920.
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