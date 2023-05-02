Акимова Пелагея Петровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акимова
- Имя
- Пелагея
- Отчество
- Петровна
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12645. АКИМОВА, ПЕЛАГЕЯ ПЕТРОВНА, 33 л. Гр. Беловск. у., Литвиновск. в., д. Круг; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Бутырск. отд. г. Москвы. Хранен. спирта, лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокращ. до 1 г. и 8 м. Исп. 20 нояб. 920.
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