Толсторебров Спиридон Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Толсторебров
- Имя
- Спиридон
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 406
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140042. ТОЛСТОРЕБРОВЪ, СПИРИДОНЪ Васильевъ. К. Таганрогск. окр., в. и сл. Мариновки, 30 л.; — Таганрогск. О. С. 25 Сент. 909, 1 ч. 1485 У., тюр. 6 м. Исп. въ Окт. 909.
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