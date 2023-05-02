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Баркан Шолом Гиршев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баркан
Имя
Шолом
Отчество
Гиршев
Дата исполнения приговора
04 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
45123. БАРКАНЪ, ШОЛОМЪ ГИРШЕВЪ. Мщ. г. Якобштадта, 25 л.; — СПБ. С. П., 17, 19, 53, 57, 129 и 130 Уг. У., въ крѣп. на 1г. Исп. 4 Іюня 905.

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