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Ядров Иван Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ядров
Имя
Иван
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
25 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 376
Источник
Скан
Оригинальная запись
13858. Ядров Иван Михайлович, 23 л., Нижегородск. г., Павловск. у., Горбатовск. в., д. Шукулипо. Нижегородск. губсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 25 окт. 926.

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