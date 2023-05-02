Ахмет-Оглы Айгум
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ахмет-Оглы
- Имя
- Айгум
- Дата исполнения приговора
- 13 июль 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45017. АХМЕТЪ-ОГЛЫ, АЙГУМЪ. Под. с., жит. с. Мюраго, Нижне-Кайтагскаго уч., Кайтаго-Табасаранск. окр., 25 л.; — М. С. Петровск. Мир. отд., Дагестан. обл., 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 13 Іюля 904 (Вѣр.).
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