Ахмет-Оглы Айгум — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхмет-Оглы Айгум

Ахмет-Оглы Айгум

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ахмет-Оглы
Имя
Айгум
Дата исполнения приговора
13 июль 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
45017. АХМЕТЪ-ОГЛЫ, АЙГУМЪ. Под. с., жит. с. Мюраго, Нижне-Кайтагскаго уч., Кайтаго-Табасаранск. окр., 25 л.; — М. С. Петровск. Мир. отд., Дагестан. обл., 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 13 Іюля 904 (Вѣр.).

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close