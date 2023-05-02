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Логинов Александр Кондратьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Логинов
Имя
Александр
Отчество
Кондратьевич
Дата исполнения приговора
14 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
26013. ЛОГИНОВ, АЛЕКСАНДР КОНДРАТЬЕВИЧ, 20 л. Гр. Лужск. у., Заклинск. в. и с.; — Р. Т. г. Петрограда. Должн. прест., пр. р. бессрочно, по амн. нак. зам., лиш. св. 5 л. Исп. 14 нояб. 920.

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