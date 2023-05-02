Серегин Владимир Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Серегин
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 11 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 230
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28688. СЕРЕГИН, ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 17 л. Гр. Боровск. у., Кривск. в., с. Машкова; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г., с зач. 13 д. пр. з. Исп. 11 нояб. 920.
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