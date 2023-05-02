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Серегин Владимир Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Серегин
Имя
Владимир
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
11 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 230
Источник
Скан
Оригинальная запись
28688. СЕРЕГИН, ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 17 л. Гр. Боровск. у., Кривск. в., с. Машкова; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г., с зач. 13 д. пр. з. Исп. 11 нояб. 920.

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