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Суворов Архип Евдокимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Суворов
Имя
Архип
Отчество
Евдокимович
Дата исполнения приговора
23 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 335
Источник
Скан
Оригинальная запись
12373. Суворов Архип Евдокимович, 39 л., Саратовск. г., Камышинск. у., Золотовск. в., с. Дубовки. Саратовск. Губсуд. Ст. 169, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 23 нояб. 926.

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