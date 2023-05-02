Королев Сергей Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Королев
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 07 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16080. КОРОЛЕВ, СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 27 л. Гр. г. Гжатска; — Н. С. Рогожск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 7 февр. 920. | 914 78374 1647 У. | 912 6009 1647 У. | 912 140630 169 М.
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