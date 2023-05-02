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Гусейнали-Оглы Мамедали-Кербалай

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гусейнали-Оглы
Имя
Мамедали-Кербалай
Дата исполнения приговора
29 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 75
Источник
Скан
Оригинальная запись
46376. ГУСЕЙНАЛИ-ОГЛЫ, МАМЕДАЛИ-Кербалай. Под. с., жит. с. Агъ-Ахмедъ, Шаруро-Даралагез. у., 22 л.; — Эриван. О. С., 115, 134, 135, 148, 149 и 2 ч. 1453 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 29 Марта 905.

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