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Багров Михаил Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Багров
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
13 февраль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
401. БАГРОВ, МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 27 л. Гр. Ярославск. у., Красносельск. в., д. Дмитриевой; — Ярославск. Ревтриб. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 13 февр. 919.

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