Ковалев Федор Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалев Федор Филиппович

Ковалев Федор Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ковалев
Имя
Федор
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
29 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
4366. КОВАЛЕВ ФЕДОР ФИЛИППОВИЧ, 20 л., Гомельск. г., б. Рогачевск. у., Тихиническ. в., с. Заполье. Томск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. 8 м. 10 д. и пор. пр. 4 г. П. в. з. с. 29/ѴІІІ—24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close