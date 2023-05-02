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Самолин Максим Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Самолин
Имя
Максим
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
28489. САМОЛИН, МАКСИМ НИКИТИЧ, 51 г. Гр. Серпуховск. у., Туровск. в. и с.; — Н. С. 5 уч. Серпуховск. у. Хищение, лиш. пр. 2 г. Исп. 26 окт. 920.

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