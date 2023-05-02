Гоцула Афанасий Кондратьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гоцула
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Кондратьев
- Дата исполнения приговора
- 25 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 105
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100599. ГОЦУЛА, АФАНАСІЙ КОНДРАТЬЕВЪ, Сс.-посел. Балаган. у., Осинск. в., 57 л., рд. Бахмутск. у., Скотоватск. в., въ с. Корсуни; — Екатеринослав. О. С., 134, 135, 149, 152, 1 ч. 313, 977 и 1651 У., 438 и 445 У. о сс., во временн. раб. на зав. 3 г. Исп. 25 Іюня 909. 15 Нояб. 95 г. Енисейск. Г. С. за сбыть фальшив. монетъ — каторж. раб. 4 г.
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