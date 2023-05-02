Вайсман Сендер Янкелов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вайсман
- Имя
- Сендер
- Отчество
- Янкелов
- Дата исполнения приговора
- 27 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 55
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36355. ВАЙСМАНЪ, СЕНДЕРЪ ЯНКЕловъ. Мщ. г. Хотина, 20 л., рд. въ Секурянск. в. и и,, Хотинск. у.; — Одесск. С. П., 114, 134, 135, 140, 1 ч. 133, 152, 9 и 1 ч. 309 У., тюр. 3 г. Исп. 27 Нояб. 908. | 908 15033 1651 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 Г. № 46319 | 906 17177 169 М. | 904 57170 169 М. | 905 45609 169 М. | 903 30520 169 М.
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