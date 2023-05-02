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Азанов Исаак Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Азанов
Имя
Исаак
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
26 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
44721. АЗАНОВЪ, ИСААКЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Шадрин. у., Мѣхонск. в., д. Лукиной, 20 л.; — Шадрин. У. С., 154 и 1 п. 171 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 26 Апр. 905.

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