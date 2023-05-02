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Мейкнер Роберт Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мейкнер
Имя
Роберт
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
22 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 165
Источник
Скан
Оригинальная запись
26531. МЕЙКНЕР, РОБЕРТ АНТОНОВИЧ. Гр. Детскосельск. у., Калитинск. м. и д.; — Н. С. 8 уч. Детскосельск. у. Самогон., лиш. св. 1 г. Исп. 22 окт. 920.

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