Иванов Виктор Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 03 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 89
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15393. ИВАНОВ, ВИКТОР ИВАНОВИЧ, 47 л. Гр. Псковск. у., Пикалихинск. в., д. Порошилова; — Н. С. 4 р. Псковск. у. Варка самог., пр. р. 2 г. Осужд. 3 нояб. 920.
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