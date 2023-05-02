Тялли Иоган
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тялли
- Имя
- Иоган
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 415
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140266. ТЯЛЛИ, ІОГАНЪ. К. Юрьев. у., Ахъяск. в., 53 л.; — М. С 1 уч. Юрьево-Верроск. окр. 2 Окт. 909, 4 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 17 Окт. 909. | 906 73820 170 М.
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