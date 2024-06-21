Кожакин Иван Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кожакин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 150
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83271. КОЖАКИНЪ, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ (онъ же Кожайкинъ и Петровъ), 25 л. Сс.-каторж. изъ к. Саратов. у., Озерск. в., с. Оркина; — Тамбов. О. С., 3 Мая 911, 114, 3 ч. 309 У. и У. о сс., один. заключ. 15 дн., съ продолж. ср. каторж. раб. 3 г. Исп. 10 Іюня 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 911 г. № 36698, кот. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 76400 и 909 г. №№ 25037 и 9745. | 905 34517 1647 У. | 901 3502 169 М. | 903 23060 1647 У.
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