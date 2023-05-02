Козлов Константин Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козлов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 103
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15859. КОЗЛОВ, КОНСТАНТИН ЕГОРОВИЧ, 18 л. Гр. Бежецк. у., Беляницк. в., с. Нвашкова; — Н. С. 1 уч. Котельническ. у. Кража, лиш. св. 5 л., с зач. 2 м. и 15 д. пр. з., по амн. от нак. освоб.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.