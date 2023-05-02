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Маслобойщиков Иван Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маслобойщиков
Имя
Иван
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
18 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
8832. МАСЛОБОЙЩИКОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, 19 л., Вышневолоцк. у., Раевск. в., д. Куничихи. Н. С. 8 р. Вышневолоцк. у. Ст. 157, пр. р. 8 м. 23 д. и пор. пр. 1½ г. Исп. 18 апр. 923.

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