Маслобойщиков Иван Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маслобойщиков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 18 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8832. МАСЛОБОЙЩИКОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, 19 л., Вышневолоцк. у., Раевск. в., д. Куничихи. Н. С. 8 р. Вышневолоцк. у. Ст. 157, пр. р. 8 м. 23 д. и пор. пр. 1½ г. Исп. 18 апр. 923.
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